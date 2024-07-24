В Україні жінок почнуть навчати водінню автобусів

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 85

Міністерство інфраструктури спільно з міжнародними партнерами запускає проєкт із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Про це інформують у пресслужбі Міністерства.

Пілотний проєкт громадської організації «Фундація інституційного розвитку» є повністю безкоштовним і спрямований на розвиток професійних навичок жінок. Це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням, говорять у Міністерстві.

— Мета пілотного проєкту — забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників, — розповів Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ключовими завданнями цього проєкту у Міністерстві зазначають:

створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

— Цей проєкт дуже важливий для підтримки жінок, які зацікавлені у виході на ринок праці. Він дасть їм нові навички та доступ до роботи водійками автобусів. Для ООН Жінки також дуже важливо, що в цьому проєкті залучені роботодавці, разом з якими ми працюємо над забезпеченням повної рівності на робочому місці та усуненням дискримінації, — підкреслила Сабін Фрейзер, Представниця ООН Жінки в Україні.

Після навчання жінки зможуть отримати кваліфікаційну картку водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Реалізовуватиметься проєкт на пілотних комунальних підприємствах. Окрім цього, там також проводитиметься цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці та загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств — учасників проєкту. За результатами цього моніторингу будуть надані рекомендації та план їх впровадження для забезпечення прав жінок на підприємствах у сфері транспорту.

Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький розповідав, що у місті мобілізували багатьох водіїв громадського транспорту. Через це влада не має змоги пустити транспорт на Перший Занасип.