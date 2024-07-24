В Україні жінок почнуть навчати водінню автобусів

Міністерство інфраструктури спільно з міжнародними партнерами запускає проєкт із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Про це інформують у пресслужбі Міністерства.
Пілотний проєкт громадської організації «Фундація інституційного розвитку» є повністю безкоштовним і спрямований на розвиток професійних навичок жінок. Це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням, говорять у Міністерстві.
Ключовими завданнями цього проєкту у Міністерстві зазначають:
Після навчання жінки зможуть отримати кваліфікаційну картку водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.
Реалізовуватиметься проєкт на пілотних комунальних підприємствах. Окрім цього, там також проводитиметься цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці та загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств — учасників проєкту. За результатами цього моніторингу будуть надані рекомендації та план їх впровадження для забезпечення прав жінок на підприємствах у сфері транспорту.
Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький розповідав, що у місті мобілізували багатьох водіїв громадського транспорту. Через це влада не має змоги пустити транспорт на Перший Занасип.
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