Молодшим школярам Горішніх Плавнів організували змістовне дозвілля

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Протягом літніх канікул, в червні, в Горішніх Плавнях, на базі школи No 1 працювали групи дозвілля. Їх роботу відвідали близько 70 школярів 1-4 класів. Про це журналістам видання «Хроніки тижня» розповіла педагог-організатор Лілія Конда.

«Вихованців об’єднали в чотири загони: «Кавунчики», «Промінчики», «Веселка», «Сонячні вибухи». Вихователями загонів і керівниками гуртків працюють вчителі як початкової, так і базової та старшої школи. Щоранку, після прийому дітей, всі загони знайомлять із планом заходів, що відбуватимуться протягом дня. Затим — ранкова гімнастика, яку проводить учитель фізкультури Данііл Денисенко, сніданок, який принесли діти з дому. Після цього школярі йдуть на гуртки, які обирають за власними інтересами. Зазвичай щодня кожна дитина відвідує два гуртки. Після гурткових занять загони відправляються на активний відпочинок, де на дітей чекають спортивні ігри, змагання, розваги», — розповіла Лілія Конда.

Уся робота з дітьми була спланована з урахуванням вимог воєнного часу. Залежно від запланованих заходів проводять інструктаж із питань безпеки життєдіяльності. Особлива увага акцентувалась на алгоритмі дій під час оголошення «повітряної тривоги».

«Безпека життєдіяльності учасників груп дозвілля грунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил», — підкреслила педагог-організатор.

У групах дозвілля проводились різноманітні тематичні дні. Зокрема, перший мав назву «День знайомств». Протягом нього школярі ознайомилися з алгоритмом дій під час сигналу «Повітряна тривога». А ще були учасниками розважальної гри «Запам’ятай моє ім’я», малювали на асфальті на тему «Літечко, привіт!», пізнавали навколишній світ на заняттях гуртків «Робототехніка», «Цікава математика», «Країна цікавинок», «Лабораторія креативу». Далі протягом роботи груп дозвілля провели «День природи», «День друзів», «День української пісні та музики», «День STEM», «День патріота», «День казки», «День безпеки», «День посмішок», «День LEGO», «Олімпійський день».

«Щоденно ми намагаємося урізноманітнювати життя дітвори, дарувати їй радість спілкування, позитивні емоції, створювати можливості проявляти свої знання та розвивати здібності під час квестів, вікторин, змагань, конкурсів, акцій», — наголосила Лілія Конда.

Також діти відвідували різноманітні гуртки. Зокрема, працює гурток іноземної мови English-house. Заняття в ігровій формі проводять педагоги Валентина Харченко та Надія Костіна. На заняттях гуртка «Робототехніка», які вели Віталій Роман і Михайло Сірий, діти вчилисяя конструювати роботів та програмувати їх на виконання різноманітних функцій.

«Учасники гуртка розвивають дрібну моторику, уяву, логічне мислення. Вчаться концентрувати увагу, отримують нові знання з різних дисциплін», — пояснюють педагоги.

Гурток «Навколо світу» під керівництвом Тетяни Лашко відвідують діти, яких цікавить географія. Педагог, зокрема, розповідає школярам про різноманіття природного середовища та важливість його захисту і збереження. Також працюють гуртки «Лего-ленд» (керівниця Віта Бойко), «Спорт Нон-стоп» (керівник Данііл Денисенко), «Лабораторія креативу» (керівниця Альона Сиволап) та низка інших. Вихованці груп дозвілля побували з екскурсією у міському краєзнавчому музеї, відділі дитячої літератури у міській бібліотеці, 3D-кінотеатрі. Також відвідали Парк культури і відпочинку, де для них організовують квести, розваги, творчі конкурси.

«Уся наша діяльність спрямована на те, щоб у дітей надовго збереглося у пам’яті гомінке літо, і вони повернулися до навчального процесу сповнені сил, енергії, позитивних емоцій, готовими успішно реалізовувати свої здібності й таланти», — підсумувала Лілія Конда.