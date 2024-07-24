Календар городника: що і коли садити у серпні

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 124

Серпень — останній місяць літа, коли городники збирають свій врожай. Водночас це чудовий час для вирощування скоростиглих культур, що вимагають нічної прохолоди. Посіявши зелень та деякі види овочевих культур, ви зможете отримати ще один урожай за сезон.

Гарних днів для висадки різних культур буде чимало — це 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня. Останній місяць літа якнайкраще підходить для скоростиглих рослин, що полюбляють приємну нічну прохолоду.

Що та коли сіяти у серпні 2024

На початку та в кінці місяця можна висадити коренеплоди, цибулю та часник.

Картопля, морква, буряк — 1, 2, 21, 28 серпня;

Цибуля, часник — 1, 2, 21, 28 серпня;

Томати, перець, баклажани — 6-13 серпня;

Огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 6-13 серпня;

Капуста — 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 серпня;

Салати, шпинат, кріп, петрушка — 1, 2, 21, 28 серпня.

Найкращі дні для висадки ягід та фруктів — середина серпня.

Ягідні кущі та плодові дерева — 6-13 серпня.

Несприятливі дні для посадки у серпні 2024

Не варто займатися посівом і посадкою будь-яких городніх рослин 3-5, 19, 22, 23 серпня, однак в цей час можна зайнятися садовими рослинами.

Також це сприятливий час для обрізування дерев, поливу, захисту рослин від хвороб та шкідників, підживлення ягідних чагарників добривами, а також прорідження зав’язі баштанних культур.

Роботи в саду

Збір плодів із дерев потрібно починати своєчасно і не доводити фрукти до повної стиглості, інакше буде важко зберегти їх якість і виникнуть проблеми з транспортуванням. Зібрані фрукти потрібно якомога швидше переробити — засушити, заморозити, зварити компоти чи варення. Також своєчасно збирайте і викидайте падалицю: у залишках фруктів, що гниють, легко заводяться шкідники, вони можуть заразити великі площі саду.

Щеплення на плодових рослинах, що зроблені раніше, необхідно оглянути: щепу, що не прижилася, рекомендується одразу видалити. Окулірування яблуні, горобини й груші можна проводити до середини серпня.

Серпень — найкращий час для посадки й пересадки полуниці. Під вирощування полуниці або суниці потрібно відвести підвищені ділянки, відкриті сонячному світлу, бажано орієнтовані на південь або захід. Поганими попередниками для цих ягід є капуста, кабачок, огірок, усі пасльонові, гарбуз, найкращі сусіди — чорнобривці, цибуля, часник, шпинат, базилік, настурція.

Роботи у квітнику

У першій половині серпня можна проводити пересадку і посадку багаторічних квітів:

флокси — можна ділити кущі та пересаджувати їх у нові клумби;

конвалії — можна пересаджувати в напівтінь: материнські рослини обережно викопують, на кожному відрізку кореневища має бути 2-3 бруньки;

примули — обережно ділимо для посадки на нове місце;

півонії — старі кущі омолоджують, що допоможе забезпечити буйне цвітіння наступного року;

іриси — коріння ірисів дуже тендітне, тому розділяйте його руками, оптимальна довжина — близько 10 см, листя підрізайте приблизно наполовину, висаджуйте на глибину до 7 см.

Крім того, варто оглянути всі сорти троянд, і якщо виявите грибкові захворювання, обробіть кущі фунгіцидом. Для боротьби зі шкідниками використовуйте інсектициди. Зламані й муміфіковані пагони троянд в серпні рекомендується видалити.

З однорічних та багаторічних квітів, які закінчили цвітіння, рекомендується зібрати насіння. Для його зберігання використовуйте прозорі пакети — це допоможе стежити за станом посівного матеріалу. Насіння мальви й водозбору можна частково посіяти в ґрунт, а розсаду шток-троянди, братків, турецької гвоздики, незабудки та рогатої фіалки можна пересадити на постійне місце в клумбі.