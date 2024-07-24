Календар городника: що і коли садити у серпні

Серпень — останній місяць літа, коли городники збирають свій врожай. Водночас це чудовий час для вирощування скоростиглих культур, що вимагають нічної прохолоди. Посіявши зелень та деякі види овочевих культур, ви зможете отримати ще один урожай за сезон.
Гарних днів для висадки різних культур буде чимало — це 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня. Останній місяць літа якнайкраще підходить для скоростиглих рослин, що полюбляють приємну нічну прохолоду.
На початку та в кінці місяця можна висадити коренеплоди, цибулю та часник.
Не варто займатися посівом і посадкою будь-яких городніх рослин 3-5, 19, 22, 23 серпня, однак в цей час можна зайнятися садовими рослинами.
Також це сприятливий час для обрізування дерев, поливу, захисту рослин від хвороб та шкідників, підживлення ягідних чагарників добривами, а також прорідження зав’язі баштанних культур.
Збір плодів із дерев потрібно починати своєчасно і не доводити фрукти до повної стиглості, інакше буде важко зберегти їх якість і виникнуть проблеми з транспортуванням. Зібрані фрукти потрібно якомога швидше переробити — засушити, заморозити, зварити компоти чи варення. Також своєчасно збирайте і викидайте падалицю: у залишках фруктів, що гниють, легко заводяться шкідники, вони можуть заразити великі площі саду.
Щеплення на плодових рослинах, що зроблені раніше, необхідно оглянути: щепу, що не прижилася, рекомендується одразу видалити. Окулірування яблуні, горобини й груші можна проводити до середини серпня.
Серпень — найкращий час для посадки й пересадки полуниці. Під вирощування полуниці або суниці потрібно відвести підвищені ділянки, відкриті сонячному світлу, бажано орієнтовані на південь або захід. Поганими попередниками для цих ягід є капуста, кабачок, огірок, усі пасльонові, гарбуз, найкращі сусіди — чорнобривці, цибуля, часник, шпинат, базилік, настурція.
У першій половині серпня можна проводити пересадку і посадку багаторічних квітів:
Крім того, варто оглянути всі сорти троянд, і якщо виявите грибкові захворювання, обробіть кущі фунгіцидом. Для боротьби зі шкідниками використовуйте інсектициди. Зламані й муміфіковані пагони троянд в серпні рекомендується видалити.
З однорічних та багаторічних квітів, які закінчили цвітіння, рекомендується зібрати насіння. Для його зберігання використовуйте прозорі пакети — це допоможе стежити за станом посівного матеріалу. Насіння мальви й водозбору можна частково посіяти в ґрунт, а розсаду шток-троянди, братків, турецької гвоздики, незабудки та рогатої фіалки можна пересадити на постійне місце в клумбі.
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