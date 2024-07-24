Цієї неділі, 28 липня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Зупинка кровотеч». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.
Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 3 години.
Заняття включає у себе теоретичну та практичну частини. Учасники розглянуть алгоритми дій прямого тиску на рану, накладання турнікету по типу САТ та тампонування рани. Відпрацювання навичок тампонування проводитиметься на спеціальному навчальному тренажері.
Із собою учасникам необхідно мати:
Нагадаємо, минулого разу треніг із зупинки кровотеч Роман Бутрімов проводив наприкінці травня.
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