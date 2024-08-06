Літо спорту, технологій та мистецтва було організовано для дітей Горішніх Плавнів

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 87 Партнерський проєкт

У липні на базі Центру дитячої та юнацької творчості (ЦДтаЮТ) міста Горішні Плавні працював розвиваючий простір «Позитив», в якому діяло 14 творчих об’єднань. Професійні педагоги кожен день створюють відвідувачам центру насичене й різноманітне дозвілля. Простір творчого розвитку й активного дозвілля «Позитив» працював протягом 15 робочих днів — до 19 липня. Про це повідомила директорка ЦДтаЮТ Лариса Тесля.

Його відвідало 70 дітей віком від шести до 12 років — вихованці гуртків ЦДтаЮТ. Діти перебували тут із 8.00 до 12.00. Координаторка «Позитиву», завідувачка відділу методичного позашкільного закладу Лідія Ніколаєва розповіла, що всі відвідувачів було об’єднано в чотири групи. У першій вихователем працювала Олена Хохуля, у другій — Юлія Ковнір, у третій — Валентина Сідько і в четвертій — Оксана Бісько. У кожній різновіковій групі перебувало близько 17-18 дітей.

Кожен день розпочинався з ранкової розминки, яку проводив культорганізатор Марія Борщова. Також у щоденному плані для дітей було передбачено гігієнічні й питні перерви. День у день відвідувачі творчого простору давали оцінку своєму настрою, аналізують проведений час. Щодня із 14 творчих об’єднань діти відвідували заняття у трьох-чотирьох.

З ними працювали 14 педагогів. Зокрема, це творчі об’єднання з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, технічної творчості, комп’ютерної грамотності. Відвідувачі простору є активними учасниками заходів із безпекової діяльності та підтримки ментального здоров’я

Серед творчих об’єднань є найпопулярніші. Зокрема, «Сувенір» під керівництвом Віталія Єфіменка. «На заняттях цього об’єднання діти працюють з деревиною. Досить вдало справляються із завданнями як хлопчики, так і дівчатка», — зауважила Лариса Тесля. Також діти охоче відвідують заняття творчого об’єднання Hand made (з англ. — рукоділля), яким керує Юлія Шахман. Учасники гуртка, зокрема, створюють вишиті рушники в мініатюрі, які слугуватимуть їм як закладки для підручника та інших книжок.

Заняття у творчому об’єднанні «Диво-пластика» проводить педагог Ганна Горєлова.

— На першому з них усі ліпили з повітряного пластиліну мешканців Місяця. Повітряні тривоги, під час яких заняття проходили в укритті, ніяким чином не вплинули ні на зацікавленість дітей до цього виду творчості, ні на результат роботи, — підкреслила директорка центру.

З метою емоційного розвантаження, розвитку творчих здібностей дітей була передбачена робота творчого об’єднання акторської майстерності «Амплуа». Його керівниця Наталя Сінельник виконує разом із дітьми відповідні вправи на зняття стресу, зокрема, для самозаспокоєння та емоційної рівноваги. Також передбачається, що відвідувачі цих занять стануть акторами лялькового театру. Різноманітні техніки декоративного мистецтва використовує на своїх заняттях керівниця творчого об’єднання «Палітра» Тетяна Бегейма. Це малювання гуашшю по восковій поверхні з використанням олівця з гумкою та малювання зубними щітками. Використовуючи таку техніку прийоми зображення, кожна дитина створює неповторний витвір мистецтва. Як зазначила Лариса Тесля, партнером ЦДтаЮТ в організації дозвілля й відпочинку дітей цього року стала гуманітарна місія «Проліска». Її фахівці протягом трьох тижнів щовівторка проводитимуть з однією групою дітей заняття з елементами тренінгу з метою формування психологічної рівноваги вихованців та збереження ментального здоров’я. Також партнером центру в організації змістовного дозвілля дітей є Цифровий освітній центр. Його було створено на початку березня поточного року в партнерстві з українським представництвом міжнародної неурядової організації Save the Children у рамках проєкту «Освіта в надзвичайних ситуаціях».

Рекомендації представництву Save the Children щодо вибору закладу для розміщення освітнього простору були надані департаментом освіти і науки Полтавської ОВА за підтримки міської адміністрації Горішніх Плавнів. У Цифровому освітньому центрі з дітьми громади постійно працюють три фахівці Save the Children.

Вони проводять як навчальні, так і розважальні заходи. Сьогодні тут відбуваються заняття із 3D-моделювання та основ програмування, інтелектуальні ігри для учасників творчого простору й активного дозвілля «Позитив». У центрі є десять ноутбуків, 40 планшетів, принтер, проєктор, 3D-ручки. Також серед партнерів ЦДтаЮТ — відділення Національного олімпійського комітету в Горішніх Плавнях. Так, на початку місяця, представники НОК провели Олімпійський день для учасників «Позитиву» на відкритому повітрі. Захід розпочався ранковою зарядкою, яку провів професійний спортсмен. Затим продовжився «олімпійським колом» — відвідинами локацій, де дітей познайомили з такими олімпійськими видами спорту, як футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, і завершився олімпійською вікториною. А ще відділення подарувало для простору творчого розвитку ЦДтаЮТ спортінвентар: 20 скакалок, десять фрізбі (летючий диск), шість волейбольних і п’ять футбольних м’ячів. У планах для учасників «Позитиву» передбачено проведення туристичного дня в районі паркового озера на локації туристичного клубу «Мономах» (керівник Юрій Коваленко). Його навчальна база знаходиться у відділенні ЦДтаЮТ. На одній зі станцій туристичного дня було передбачено катання дітей на конях за власним бажанням. На інших — опанування правил поводження в лісі, розкладання вогнища, встановлення туристичного намету. Також заплановано проведення «піратської вечірки» з пошуками скарбів.

— По завершенню відвідування простору творчого розвитку й активного дозвілля «Позитив» кожна дитина отримала медаль — своєрідну відзнаку «позитивчик», яка, віримо в це, стане приємним і цінним дороговказом усім на решту літа й осінь. Ми організовуємо нашу роботу так, щоб діти щодня хотіли приходити у наш простір, а з вересня — на заняття гуртків, — підсумувала Лариса Тесля.