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У Кременчуці ще дві вулиці назвуть іменами полеглих воїнів

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 447

 

Вулиці носитимуть імена Сержанта Філіппова та Сержанта Трушакова

У Кременчуці ще дві вулиці перейменують на честь загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади, яка відбулася сьогодні, 7 серпня.

Голова комісії, секретар міськради Юрій Гриценко доповів, що ініціаторами перейменування вулиць виступили рідні та знайомі полеглих бійців, а мешканці вулиць їх підтримали.

 

Вулицю Верхньодніпровську запропонували перейменувати на честь молодшого сержанта Віталія Філіппова, який на цій вулиці проживав.

У Кременчуці хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого воїна Віталія Філіппова

Військовий народився та проживав у Кременчуці. До лав Збройних сил України приєднався у 2016 році - воював в АТО, отримав статус учасника бойових дій, двічі мав контузію. Під час повномасштабного вторгенння служив командиром розвідувальної роти 118 окремої механізованої бригади, брав участь у боях за Бахмут. На жаль, 31 травня 2023 року Віталій загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине на Запоріжжі.

У Кременчуці попрощалися з військовослужбовцем Віталієм Філіпповим 

Звернення про перейменування вулиці на честь загиблого бійця з'явилося ще у травні, а сьогодні його винесли на розгляд комісії. Усі присутні підтримали провозицію перейменування вулиці одноголосно.

Ще одну вулицю, яка нині носить ім'я Амвросія Ковальова, запропонували перейменувати на честь полеглого нацгвардійця Віталія Трушакова.

На цій вулиці наразі живуть батьки Віталія. Мешканці вулиці пропозицію перейменування підтримали, що засвідчили також і своїми підписами.

Полеглий військовий теж народився і жив у Кременчуці. Працював далекобійником, згодом займався реставрацією автомобілів. До війська приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення. Мав звання сержанта, служив командиром міномета у складі військової частини А-3036. Загинув у березні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Кремінної на Луганщині.

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Проте Юрій Гриценко повідомив, що окрім вулиці Амвросія Ковальова є також і провулок та зупинка громадського транспорту із такою ж назвою. Тож комісія прогосувала одноголосно за перейменування вулиці та зупинки, які носитимуть ім'я Сержанта Трушакова. А провулок Амвросія Ковальова залишиться зі старою назвою.

Нагадаємо, у липні Полтавська облвійськадміністрація ухвалила перейменування шести вулиць у Кременчуці у рамках процесу декомунізації.

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Автор: Яна Гудзь
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