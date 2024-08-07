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Культура, Освіта

Юні музиканти Горішніх Плавнів стали призерами конкурсу мистецтв «Чорноморські вітрила»

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 1 Новини компаній Партнерський проєкт

 

Участь у конкурсі юні музиканти брали дистанційно

Наприкінці червня вихованці музичної школи Горішніх Плавнів стали призерами X Міжнародного багатожанрового двотурового конкурсу мистецтв «Чорноморські вітрила».

Творчі змагання відбулися 26-29 червня в Чорноморську дистанційно. Його учасниками стали учні мистецьких шкіл та студенти фахових закладів, студій, факультетів при вищих та спеціальних музично-освітніх, художніх закладах. За підсумками конкурсу друге місце здобув шестикласник Максим Яцина (віолончель, викладачка Світлана Работнова, концертмейстерка Юлія Головня).

У виконанні учня прозвучали «Концерт» a-moll, 1 ч. Антоніо Вівальді та «Елегія пам’яті Тараса Шевченка» Миколи Лисенка.

Друге місце посіли учениця підготовчого класу Марія Коваленко (фортепіано, викладачка Ірина Завалій) та третьокласниця Софія Коваленко (скрипка, викладачка Валентина Никонова, концертмейстерка Тетяна Зінич). Вони виконали Варіації на тему «Сіра киця» Віктора Вітліна в обробці Юлії Машер та українську народну пісню «Ой, ходила дівчина бережком» в обробці Людмили Жульєвої, Варіації на тему української народної пісні «Ой, вербо, вербо» a-moll Людмили Шукайло та «Менует пажів» Ежена Бозза.


Джерело: «Хроніки тижня»

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Автор: Яна Гудзь
Теги: конкурс призери музична школа
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