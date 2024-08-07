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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій випав на дорогу під час руху автомобіля

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 162

 

Автомобіль із пасажиром з'їхав у кювет

Учора, 6 серпня, близько 20.20 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський поблизу Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.

За даними правоохоронців, 36-річний водій автомобіля Lifan на швидкості випав із машини на дорогу. Машина із пасажиром злетіла в кювет.

Травмованого водія доправили до лікарні. Пасажир внаслідок події не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи не перебував водій легковика за кермом п'яним.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі обставини події встановлює поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці легковик в'їхав у приміщення магазину.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП випав з машини
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