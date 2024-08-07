У Кременчуці легковик в'їхав у приміщення магазину — поліція

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Сьогодні, 7 серпня, близько 11.00 на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспорта пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ під керуванням 76-річного водія виїхав з парковки та врізався у будівельний магазин.

До лікарні з травмами ушпиталили 54-річну пасажирку автомобіля. Із відвідувачів магазину ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встіановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Піщаному водій легковика врізався у стовп і намагався відкупитися від поліції.