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На попередньому тижні у Кременчуці зареєстрували 4 випадки хвороби Лайма

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 90

 

Загалом же рівень інфекційних захворювань у Кременчуці та районі дещо знизився у порівнянні з попереднім тижнем

На попередньому тижні, із 29 липня до 04 серпня на території Кременчуцького району було зареєстровано 40 випадків інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Така кількість хворих дещо нижча у порівнянні з попереднім тижнем — із 22 до 28 липня медики фіксували 64 випадки інфекційних хвороб.

Найбільше хворих традиційно виявили у Кременчуцькій громаді:

  • 22 випадки гострої кишкової інфекції (із них 16 — діти);
  • 3 випадки вітрянки у дітей;
  • 4 випадки хвороби Лайма.

У Горішніх Плавнях виявили 6 випадків гострих кишкових інфекцій (з них 3 — діти). Ще двоє дітей захворіли на вітрянку.

У Глобинській, Омельницькій та Піщанській громадах виявили по одному випадку гострих кишкових інфекцій серед дітей.

Інфекційних захворювань медики не виявили у Градизькій, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Новогалещинській, Оболонській, Пришибській та Семенівській громадах.

Нагадаємо, за тиждень до цього у Кременчуці виявили 5 випадків захворювання на туберкульоз із бактеріовиділенням.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: інфекційні захворювання
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