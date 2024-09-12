Кожна школа повинна бути оснащена рамками на входах, відеоспостереженням та сигналізацією — міністр освіти

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час Саміту перших леді та джентльменів наголосив на необхідності посилення безпеки навчальних закладів, передає Укрінформ. Він зазначив, що через війну та значну кількість зброї та вибухових речовин в Україні постала потреба оснащення шкіл рамками на входах, відеоспостереженням та сигналізацією.
За його словами, в Україні близько 12 тисяч шкіл, 9 тисяч дошкільних закладів та близько 4 тисяч позашкільних закладів освіти, а також 200 закладів вищої освіти, де навчається до 10 тисяч студентів.
Вартість облаштування всіх закладів освіти укриттями перевищує 4 мільярди доларів. У 2024 році на будівництво укриттів з державного бюджету виділено 7,5 млрд грн, з наступного року планується виділення більшої суми, а також коштів на оснащення шкіл рамками та сигналізацією.
До розв’язання цих питань залучаються соціально відповідальний бізнес, громади та міжнародні партнери. Уряд планує повернути до офлайн навчання до 300 тисяч школярів до кінця року.
Як повідомляв Кременчуцький Телеграф, уряд планує повернути до офлайн навчання в школи до 300 тисяч школярів до кінця року.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.