Логістична компанія Ferrexpo підтвердила відповідність міжнародним стандартам екоменеджменту та безпеки праці

Дочірня компанія Ferrexpo – First-DDSG Logistics Holding (First-DDSG), яка використовує водні шляхи Дунаю для доставки продукції групи споживачам у Центральній Європі, успішно пройшла сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам екологічного менеджменту та безпеки праці. Про це йдеться в повідомленні Ferrexpo, пише GMK Center.
Сертифікат ISO 14001:2015 підтверджує, що судноплавний оператор впроваджує ефективні екологічні практики, спрямовані на мінімізацію впливу на навколишнє середовище.
Сертифікат ISO 45001:2018, своєю чергою, підкреслює прагнення дочірньої компанії Ferrexpo створити безпечні та здорові умови праці для співробітників компанії. Як зазначається у повідомленні гірничої групи, «підхід до сталого розвитку та безпеки First-DDSG, з якою співпрацює група, відповідає цінностям і цілям Ferrexpo».
Загалом протягом останніх 10 років Ferrexpo інвестувала понад $400 млн в розвиток своєї логістичної інфраструктури.
Нагадаємо, що у 2023 році вуглецеві викиди Ferrexpo знизились на 32% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Вуглецеємність виробництва на тонну продукції, включно з викидами Scope 1 і Scope 2, знизилася на 2,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 32,1% порівняно з 2019 роком (базовий рік у стратегії декарбонізації компанії).
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