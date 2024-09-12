Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 13 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- с. Соснівка;
- вул. Віри Холодної, 33-62;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- пров. Чорнобаївський, 1-58;
- вул. Великокохнівська, 12-28А;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Театральна, 36, 38;
- вул. Миколаївська, 15;
- вул. Університетська, 42А.
З 8.00 до 19.00
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