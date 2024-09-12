Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 232

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 13 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 с. Соснівка;

вул. Віри Холодної, 33-62;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

пров. Чорнобаївський, 1-58;

вул. Великокохнівська, 12-28А;

пр. Великокохнівський, 1-61;

вул. Театральна, 36, 38;

вул. Миколаївська, 15;

вул. Університетська, 42А. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

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