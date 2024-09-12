Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькій міськраді провели обшуки — облпрокуратура

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 428 Коментарів: 1

Причини обшуків у прокуратурі не назвали

12 вересня у Кременчуцькій міській раді правоохоронці провели обшуки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. 

Причини обшуків у прокуратурі не назвали. Водночас «Кременчуцький Телеграф» припускає, що це, ймовірно, відбувалось в рамках розслідування закупівель владою причепів і мобільних комплексів для прання та гігієни для військових.

Нагадаємо, «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу.

Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставили фірма депутата міськради та фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва. Договори щодо причепів укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва. 

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

1
Автор: Телеграф
Теги: військові лазня обшуки причіп міська рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 257
evil:
Сьогодні, 20:10

На виході пшик буде. У місцевої прокуратури та обласної яєць немає. Якби вони були, то вся фіолетова шобла давно б вже мотали срок. 

Зараз Юрій Шалупалов поїде в Офіс Пєрзідента і все там порішає. Відбудеться все легким переляком. Із гучним пшиком.


4 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх