У Кременчуцькій міськраді провели обшуки — облпрокуратура

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12 вересня у Кременчуцькій міській раді правоохоронці провели обшуки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

Причини обшуків у прокуратурі не назвали. Водночас «Кременчуцький Телеграф» припускає, що це, ймовірно, відбувалось в рамках розслідування закупівель владою причепів і мобільних комплексів для прання та гігієни для військових.

Нагадаємо, «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу.

Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставили фірма депутата міськради та фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва. Договори щодо причепів укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва.

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.