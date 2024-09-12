Прокуратура вважає нічний домашній арешт зам'яким покаранням для водійки, яка наїхала на пішоходок у Машівці
Сьогодні, 19:46
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Облпрокуратура оскаржить обраний судом запобіжний захід
Полтавська обласна прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення Октябрського районного суду Полтави щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній у смертельній дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 7 вересня у селищі Машівка. Про це повідомила пресслужба прокуратури.
За даними слідства, 52-річна місцева жителька, керуючи Chevrolet Cruze, під час паркування виїхала на тротуар і наїхала на двох жінок. Внаслідок отриманих травм одна з потерпілих померла, інша ушпиталена.
Водійці повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Прокуратура і слідчі клопотали про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але суд обрав домашній арешт з 22.00 до 7.00.
Прокуратура вважає рішення суду надто м’яким і підготувала апеляційну скаргу.
У місцевих телеграм-каналах сьогодні з’явилось відео моменту ДТП. Повідомляють, що жінки були сестрами та приїхали скупитися на похорон. Також у соцмережах обговорюють, що за кермом — дружина священника.
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