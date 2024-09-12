На 75% більше. У Кременчуці розповіли, якими мають бути тарифи на комунальні послуги

На сьогодні тарифи на усі житлово-комунальні послуги у Кременчуці є економічно необґрунтованими — «починаючи від тарифів на теплову енергію, на централізоване опалення, закінчуючи тарифами на вивіз сміття». Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик 11 вересня під час прийому громадян.
Чиновник навів приклад: споживачі комунального підприємства «Теплоенерго» нині сплачують 2 тис. 40 гривень за одну гігакалорію теплової енергії — водночас для того, щоб тариф був обґрунтованими, вартість має бути не менше від 3 тис. 758 гривень.
Втім, на час дії воєнного стану у Кременчуці не планують їх підвищувати, зокрема, посилаючись на закон № 2479, який накладає мораторій на збільшення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Наразі місто щомісяця дотує комунальні підприємства для продовження їх роботи, розповів Москалик.
Додамо, що у серпні в проєкті рішення Кременчуцької міської ради йшлося про те, що тарифи за ритуальні послуги, що входять до необхідного мінімального переліку комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», є збитковими.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» дослідив, як зміниться в Україні з 1 вересня тарифи на комунальні послуги і пальне.
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