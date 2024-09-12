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На 75% більше. У Кременчуці розповіли, якими мають бути тарифи на комунальні послуги

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 116 Коментарів: 1

Наразі місто щомісяця дотує комунальні підприємства для продовження їх роботи, розповів Москалик

На сьогодні тарифи на усі житлово-комунальні послуги у Кременчуці є економічно необґрунтованими — «починаючи від тарифів на теплову енергію, на централізоване опалення, закінчуючи тарифами на вивіз сміття». Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик 11 вересня під час прийому громадян. 

— Ті ж самі тарифи по населенню, вони орієнтовно десь повинні бути на 75% вище, ніж ті, які застосовуються зараз, щоб бути економічно обґрунтованими, — сказав Москалик. 

Чиновник навів приклад: споживачі комунального підприємства «Теплоенерго» нині сплачують 2 тис. 40 гривень за одну гігакалорію теплової енергії — водночас для того, щоб тариф був обґрунтованими, вартість має бути не менше від 3 тис. 758 гривень.

Втім, на час дії воєнного стану у Кременчуці не планують їх підвищувати, зокрема, посилаючись на закон № 2479, який накладає мораторій на збільшення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Наразі місто щомісяця дотує комунальні підприємства для продовження їх роботи, розповів Москалик. 

Додамо, що у серпні в проєкті рішення Кременчуцької міської ради йшлося про те, що тарифи за ритуальні послуги, що входять до необхідного мінімального переліку комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», є збитковими. 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» дослідив, як зміниться в Україні з 1 вересня тарифи на комунальні послуги і пальне.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Слово і Діло
Теги: тарифи Теплоенерго
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Коментарі: 1

1 256
evil:
Сьогодні, 19:39

Якшо тарифи мають бути та 75 відсотків більші, то я у відповідь скажу шо у фіолетовій шоблі (яка сидить на нашій шиї та дуже дорого нам коштує)зарплатня має бути на 750 відсотків менше.  



Якшо тарифи мають бути та 75 відсотків більші, то я у відповідь скажу шо у фіолетовій шоблі (яка сидить на нашій шиї та дуже дорого нам коштує)зарплатня має бути на 750 відсотків менше.  


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