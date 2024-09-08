На Полтавщині легковик збив двох жінок: одна загинула, інша — в лікарні

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За попередніми даними, водійка автомобіля здавала назад та наїхала на пішоходок

Учора, 7 вересня, близько 10.00 у селищі Машівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інофрмують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 52-річна водійка автомобіля Сhevrolet Сruzе під час паркування здавала назад та наїхала на двох жінок. Внаслідок аварії 48-річна жінка від отриманих травм померла, іншу 51-річну потерпілу госпіталіували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водійку правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідство встановлює усі причини та обставини події.

Нагадаємо, учора на Кременчуччині сталася аварія — рятувальники деблокували двох потерпілих.