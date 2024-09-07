Уночі біля Козельщини сталася аварія — рятувальники деблокували двох потерпілих (доповнено)

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Уночі 7 вересня, билзько 03.36 поблизу Козельщини сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію у ранковому зведенні інформує пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За попередніми даними, надзвичайникам за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального обладнання довелося деблоковувати двох постраждалих. Потерпілих доставили до лікарні. На місці працюють правоохоронці.

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За даними пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, учасниками ДПТ стали двоє автомобілів — автомобіль ВАЗ-21053 під керуванням 39-річного водія та автомобілем ІЖ 2717, яким керував 61-річний чоловік. Обоє водіїв — мешканці Кременчуцького району.

Обох водіїв із травмами госпіталізували до Козельщинської лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини аварії встановлює слідство.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині зіткнулися дві вантажівки — один із водіїв перебуває у лікарні.