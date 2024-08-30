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На Полтавщині зіткнулися дві вантажівки — один із водіїв перебуває у лікарні

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Усі причини аварії наразі встановлюють правоохоронці  

Учора, 29 серпня, близько 06.00 на дорозі Київ-Харків-Довжанський у межах Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Мерседес Реформ під керуванням 22-річного водія та автомобіль ГАЗ, за кермом якого перебував 60-річний чоловік.

 

Унаслідок зіткнення водія вантажівки ГАЗ із травмами госпіталізували.

Поліція порушли кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, учора на цій же дорозі близько 10.20 мотоцикліст врізався у металевий відбійник і загинув на місці.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП вантажівки поліція
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