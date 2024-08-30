У Кременчуці та на Полтавщині застосували аварійні відключення світла

Сьогодні, 30 серпня, із 10.20 у Кременчуці та на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Наразі аварійні відключення світла планують застосовувати до 1 та 2 черг споживачів.
Також в області діють графіки погодинного знеструмлення.
Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
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