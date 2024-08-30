У серпні переселенці Полтавщини отримали понад 150 млн грн державної допомоги

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 63

Ці кошти отримали майже 48 тисяч внутрішньо переміщених осіб

У серпні внутрішньо переміщені особи, що наразі зареєстровані і проживають на території Полтавської області, отримали допомогу від держави у розмірі 155,3 млн грн. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Ці кошти спрямовані на проживання для переселенців. Отримують громадяни по 2 тисячі гривень щомісяця. Діти та люди з інвалідністю — по 3 тисячі гривень.

Нині на території Полтавської області виплати на житло отримують 47,9 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, благодійний фонд «Карітас Полтава» надає грошову допомогу на придбання дров для переселенців.