У Кременчуці змінили графіки погодинного відключення світла на сьогодні

Сьогодні, 30 серпня, у Кременчуці та на Полтавщині скоригували тривалість погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Тривалість знеструмлення протягом дня збільшили — із 09.00 і до 14.00 вимикатимуть одночасно по дві черги споживачів.
Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ. Знайти свою адресу — у переліку.
Нагадаємо, за словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, відключення світла по всій Україні триватимуть тиждень-два за умов відсутності нових атак.
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