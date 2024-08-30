У Кременчуці змінили графіки погодинного відключення світла на сьогодні

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 611

Сьогодні, 30 серпня, у Кременчуці та на Полтавщині скоригували тривалість погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Тривалість знеструмлення протягом дня збільшили — із 09.00 і до 14.00 вимикатимуть одночасно по дві черги споживачів.

Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ. Знайти свою адресу — у переліку.

Нагадаємо, за словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, відключення світла по всій Україні триватимуть тиждень-два за умов відсутності нових атак.