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Рідним полеглого майора Ігоря Пугача президент Зеленський вручив орден «Золота зірка»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 277

 

Звання Героя України (посмертно) Ігорю Пугачу присвоїли 28 червня, у День Конституції України. А в День пам'яті захисників України рідні отримали нагороду

Учора, 29 серпня, у День пам’яті захисників України Президент України Володимир Зеленський вручив рідним полеглого нацгвардійця, майора Ігоря Пугача орден «Золота Зірка». Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

 

Ігор Пугач став на захист Харківщини з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Гвардійці під його керівництвом знищили близько чотирьох рот російських окупантів, сім танків, 13 БТР, 22 одиниці різної автомобільної техніки, чотири РСЗВ та три ББМ. Ще близько 100 російських окупантів і чотири БТР він ліквідував особисто. 28 червня 2022 року один зі снарядів влучив в укриття, де перебував військовий. Майор загинув унаслідок мінно-вибухової травми.

Нагадаємо, звання Героя України Ігорю Пугачу присвоїли 28 червня 2024 року.

Також цьогоріч у Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь полеглого військовослужбовця, кавалера ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня майора Ігоря Пугача. 

Про те, хто такий Ігор Пугач, на честь якого назвали вулицю у Кременчуці, можете прочитати ТУТ.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Ігор Пугач нагородження Герой України золота зірка війна воїни світла
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