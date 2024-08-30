Фотофакт: на дорогах міста виникають затори внаслідок непрацюючих світлофорів

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 171 Коментарів: 1

Водіям варто звернути на це увагу під час планування своїх марштурів

У Кременчуці під час вимкнення світла та в результаті непрацюючих світлофорів на дорогах виникають затори. Зокрема, на перехресті вулиць Соборної та Небесної Сотні. Скупчення машин на дорозі помітив наш фотокореспондент Артем Коваленко.

Водіям варто враховувати такі обставини під час планування своїх маршрутів у цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій міськраді анонсували встановлення системи безперебійного живлення для світлофору на цьому перехресті.

А невдовзі під час знеструмлень світлофор працюватиме на перехресті вулиць Троїцької та Лікаря О. Богаєвського. На це зі Стабфонду Кременчуцької громади виділили 98 тисяч гривень. Таким чином світлофор на акумуляторах зможе працювати близько трьох годин.