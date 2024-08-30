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Майже 9 га сухої трави згоріли учора на Кременчуччині

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 114

 

Одну з пожеж рятувальники гасили близько 8,5 годин

Учора на території Кременчуцького району сталися 6 пожеж на відкритих територіях, у яких вигоріло майже 9 га площі сухостою. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 09.35 загорівся сухостій у селі Балабушині Верби Глобинської територіальної громади. Площа загоряння становила 0,6 га. Об 11.38 рятувальникам вдалося пожежу загасити.

О 12.27 у Глобинській громаді сталася ще одна пожежа, цього разу у селі Корещина. На місці рятувальники виявили, що горить суха рослинність та сміття на площі 15 м². Упродовж години, близько 13.22, пожежники вогонь загасили.

 

Близько 5 га території вигоріло у Градизьку. Сталася пожежа о 14.04. Гасили її рятувальники близько 8,5 годин — ліквідувати повністю загоряння вдалося о 22.35.

Дві пожежі на відкритих територіях сталися і у селах Козельщинської громади. Протягом трьох годин — з 19.10 до 22.01 — вигоріло 2,5 га сухостою у селі Бригадирівка. Ще 0,5 га площі горіло у селі Майорщина. Там рятувальники гасили пожежу із 21.04 до 22.47.

 

Ще одне загоряння у Козельщинській громаді сталося 30 серпня близько 00.21. На місці рятувальники виявили, що горить лісосмуга площею 50 м². Загасили вогонь надзвичайники близько 02.42.

Внаслідок усіх пожеж травмованих чи загиблих немає.

Гасили пожежі підрозділи ДСНС, Градизька місцева пожежна охорона та одна одиниця пристосованої техніки.
Нині фахівці встановлюють усі причини виникнення пожеж.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині вигоріло 4 га території.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники сухостій ДСНС
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