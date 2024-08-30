Учора у Кременчуці внаслідок необережного куріння ледь не згорів приватний будинок

Учора, 29 серпня, у Кременчуці в одному із приватних будинків на вулиці Олександра Печерського сталася пожежа. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
На місці події надзвичайники виявили, що горить диван і вогонь починає перекидатися на покрівлю.
Загасити пожежу надзвичайникам вдалося близько 21.12.
Вогонь знищив диван, вікно та частину покрівлі й електродротів. Також пошкоджень зазнала стеля іншої кімнати.
На місці працювали рятувальники одного відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Травмованих чи загиблих внаслідок загоряння немає.
Причиної пожежі рятувальники називають необережність під час куріння у будинку.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці через пожежу у причепі ледь не згоріли припарковане поруч авто та будинок.
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