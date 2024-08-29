Ще один світлофор на перехресті у Кременчуці працюватиме під час знеструмлень

У Кременчуці на ще одному перехресті працюватиме світлофор під час вимкнення світла. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 серпня.
Встановлять систему безперебійного живлення світлофора на перехресті вулиць Троїцької та Лікаря О. Богаєвського. Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на це виділяють 98 тисяч гривень. Гроші на проведення робіт отримає департамент житлово-комунального господарства та КП «Міськсвітло».
Раніше у пресслужбі Кременчуцької міськради анонсували встановлення безперебійних світлофорів на таких перехрестях:
Такі світлофори на безперебійному живленні працюватимуть близько 3 годин без електроенергії.
Нагадаємо, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з кременчуцькими регулювальниками та дізналися про особливості їхньої роботи у години пік на перехрестях з інтенсивним рухом.
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