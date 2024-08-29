Ще один світлофор на перехресті у Кременчуці працюватиме під час знеструмлень

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Обійдеться місту встановлення однієї безпреебійної системи живлення у майже 100 тисяч гривень

У Кременчуці на ще одному перехресті працюватиме світлофор під час вимкнення світла. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 серпня.

Встановлять систему безперебійного живлення світлофора на перехресті вулиць Троїцької та Лікаря О. Богаєвського. Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на це виділяють 98 тисяч гривень. Гроші на проведення робіт отримає департамент житлово-комунального господарства та КП «Міськсвітло».

Раніше у пресслужбі Кременчуцької міськради анонсували встановлення безперебійних світлофорів на таких перехрестях:

вул. Старшого лейтенанта Кагала та Халаменюка (район залізничного вокзалу);

вул. Старшого лейтенанта Кагала та Тараса Шевченка;

вул. Київської та проспекту Свободи (район Меморіалу «Вічно живим»);

вул. Небесної Сотні та Соборної;

вул. Троїцької та Лікаря О. Богаєвського;

вул. Сумської та Лікаря О. Богаєвського.

вул. Університетської та Небесної Сотні;

вул. Вадима Пугачова та проспекту Свободи. (біля «Толоки»).

Такі світлофори на безперебійному живленні працюватимуть близько 3 годин без електроенергії.

Нагадаємо, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з кременчуцькими регулювальниками та дізналися про особливості їхньої роботи у години пік на перехрестях з інтенсивним рухом.