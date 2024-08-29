Де у Кременчуці у п'ятницю протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 30 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 пров. 1-й Деповський, 3-21;

туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;

туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д. Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І. Багряного, 1/39-21;

вул. І. Дзюби, 3-36;

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;

вул. М. Кривоноса, 1А-92;

вул. Нижня, 1-28;

вул. П. Скоропадського, 2-26;

вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;

вул. Паризька, 2/32-14/35;

вул. Рєпіна, 1/30-20/26;

вул. К-на Мовчана, 1-26;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. Вагонний, 3-16;

пров. Господарський, 3-10А;

пров. Динамівський, 2-13;

пров. Малокохнівський, 1-23/3;

пров. М. Примаченко, 2-25;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. П. Мирного, 3;

пров. Парковий, 1/2-27;

пров. Південний, 1/29-26;

пров. Спартаківський, 1А-19А;

пров. Ударний, 1-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

пров. Шосейний, 8, 10;

туп. М. Сціборського, 7 З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80-145;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Вітчизняна, 5-8;

вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;

вул. Гійома Боплана, 77-92;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

пров. Луговий, 17-19;

пр. Луговий, 10-15;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Іллі Мечникова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

вул. Республіканська, 65А-138;

вул. Космічна (р-н ринку);

вул. Республіканська;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40;

вул. Лікаря Самойловича, 26-34;

пр. Лікаря Самойловича, 7А;

вул. Олександріївська, 18-49;

пров. Промисловий, 6/37;

вул. С. Єфремова, 14-43;

пров. Транспортний, 10/17, 12/16;

пров. Шкільний, 10-17/10;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівний, 2/34-16;

пр. Житлобудівний, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23. З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

просп. Полтавський, 279, 281.

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