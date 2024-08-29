Де у Кременчуці у п'ятницю протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 30 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- пров. 1-й Деповський, 3-21;
- туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
- туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
- вул. Богуна, 2А-12/1;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Д. Кострова, 2/37;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. І. Багряного, 1/39-21;
- вул. І. Дзюби, 3-36;
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
- вул. М. Кривоноса, 1А-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. П. Скоропадського, 2-26;
- вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;
- вул. Паризька, 2/32-14/35;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- вул. К-на Мовчана, 1-26;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. Вагонний, 3-16;
- пров. Господарський, 3-10А;
- пров. Динамівський, 2-13;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- пров. М. Примаченко, 2-25;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. П. Мирного, 3;
- пров. Парковий, 1/2-27;
- пров. Південний, 1/29-26;
- пров. Спартаківський, 1А-19А;
- пров. Ударний, 1-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- пров. Шосейний, 8, 10;
- туп. М. Сціборського, 7
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80-145;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Вітчизняна, 5-8;
- вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- пров. Луговий, 17-19;
- пр. Луговий, 10-15;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Іллі Мечникова, 3-10;
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
- вул. Республіканська, 65А-138;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- вул. Республіканська;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- вул. Лікаря Самойловича, 26-34;
- пр. Лікаря Самойловича, 7А;
- вул. Олександріївська, 18-49;
- пров. Промисловий, 6/37;
- вул. С. Єфремова, 14-43;
- пров. Транспортний, 10/17, 12/16;
- пров. Шкільний, 10-17/10;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівний, 2/34-16;
- пр. Житлобудівний, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- просп. Полтавський, 279, 281.
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