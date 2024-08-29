У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень світла на п'ятницю, 30 серпня

Знеструмлюватимуть споживачів протягом усієї доби за трьома графіками
У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на п’ятницю, 30 серпня. Відповідна інформація опублікована на сайті компанії.
Знеструмлюватимуть споживачів протягом усього дня за трьома різними графіками:
- з 00.00 по 06.00 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45МВт.);
- з 06.00 по 09.00 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90МВт.);
- з 09.00 по 14.00 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45МВт.);
- з 14.00 по 18.00 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90МВт.);
- з 18.00 по 21.00 кількість одночасно застосованих черг — 3 (обсяг розвантаження 135МВт.);
- з 21.00 по 23.59 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90МВт.).
Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ. Знайти свою адресу — у переліку.
Нагадаємо, за словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, відключення світла по всій Україні триватимуть тиждень-два за умов відсутності нових атак.
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