У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень світла на п'ятницю, 30 серпня

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 0

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на п’ятницю, 30 серпня. Відповідна інформація опублікована на сайті компанії.

Знеструмлюватимуть споживачів протягом усього дня за трьома різними графіками:

з 00.00 по 06.00 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45МВт.);

з 06.00 по 09.00 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90МВт.);

з 09.00 по 14.00 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45МВт.);

з 14.00 по 18.00 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90МВт.);

з 18.00 по 21.00 кількість одночасно застосованих черг — 3 (обсяг розвантаження 135МВт.);

з 21.00 по 23.59 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90МВт.).

Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ. Знайти свою адресу — у переліку.

Нагадаємо, за словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, відключення світла по всій Україні триватимуть тиждень-два за умов відсутності нових атак.