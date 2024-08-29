Парламентський комітет рекомендував прийняти доопрацьований законопроєкт про підвищення податків

Доопрацьованим законопроєктом передбачається, зокрема підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%
Профільний комітет Верховної Ради розглянув на засіданні та рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
Доопрацьованим законопроєктом передбачається:
Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону
Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів
«Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. У законопроєкті пропонуються підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — до 5% від доходів, а також ввести військовий збір для юросіб, ФОПів та на деякі операції. Увесь цей комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.
Нагадаємо, у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.
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