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Парламентський комітет рекомендував прийняти доопрацьований законопроєкт про підвищення податків

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 57

 

Доопрацьованим законопроєктом передбачається, зокрема підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%

Профільний комітет Верховної Ради розглянув на засіданні та рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Доопрацьованим законопроєктом передбачається:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи; 
  • встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, II та IV групи на рівні 10% мінімальної ЗП;
  • визначення, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
  • встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% — з 2025 року;
  • щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону

— Окрім того, передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки й оборони, — зазначив Данило Гетманцев.

 Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

«Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. У законопроєкті пропонуються підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — до 5% від доходів, а також ввести військовий збір для юросіб, ФОПів та на деякі операції. Увесь цей комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт податки військовий збір Верховна Рада підвищення
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