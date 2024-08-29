Чи готові українці піти на поступки Росії заради припинення війни — соцопитування

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Як свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою «Центру Разумкова» на визнання окупованих територій частиною РФ заради припинення війни готові піти лише 9% українців, а неприйнятним це вважає 81%, причому незалежно від віку респондентів.

Близько третини українців (32%) вважають, що початок переговорів з Росією про припинення війни можливий лише після звільнення всіх українських територій.

Умови для переговорів

Щодо інших умов для можливих переговорів з Росією, то тут громадська думка майже порівну розділилася між тими, хто допускає переговори винятково заради звільнення полонених і заручників (19%), тими, хто вважає переговори про мир можливими навіть зараз (20%), й тими, хто переконаний, що з Росією домовлятися неможливо в принципі (18%).

Чим готові поступитися НАТО та ЄС?

Крім того, готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили 18,5% українців, але більшість вважає це неприйнятним (67,3%).

Неприйнятною для абсолютної більшості українців є і відмова від членства в Європейському Союзі (71,4%), а готових поступитися цим — 17%.

Чи неминучим було російське вторгнення?

Водночас більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

Винен лише Путін чи російський народ?

Понад 76% українців вважають, що всі росіяни відповідальні за агресію проти України — не згодні з цією думкою 20% респондентів. Думку про колективну відповідальність росіян респонденти підтримують незалежно від віку.

До того ж 64,5% з них згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво своєї країни до продовження війни проти України.

Чи вистоїть Україна?

Після 2,5 років повномасштабної агресії Росії 54% українців вважають, що у разі ще більш тривалої війни з РФ Україна зможе вистояти, не згодні з цим 28% (18% не мають чіткої відповіді на це питання).

У тому, що гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому переконані 62% українців.

Стосовно тривалості західної допомоги Україні думки в українському суспільстві поділилися приблизно порівну: 40% вважає, що Захід не буде Україну підтримувати довго, тоді як 39,5% з цим не погоджуються.

А якщо припиниться західна допомога?

В українському суспільстві немає чіткого уявлення щодо того, як має діяти керівництво України в разі, якщо військова допомога з боку західних держав зменшиться чи взагалі припиниться. Дещо більше третини (35%) вважають, що тоді українська влада має розпочати переговори з Росією про припинення війни, 23,5% — що вона має спробувати заморозити конфлікт, але не йти на жодні поступки Росії, а 21% схиляється до думки, що українське керівництво мало б продовжувати війну, незважаючи ні на що, навіть за умови скорочення чи припинення допомоги Заходу. Кожен пʼятий респондент в Україні не визначився з тим, як варто було б діяти без військової допомоги Заходу.

До чого підштовхують великі втрати у війні?

Великі втрати, що їх вже зазнала в цій війні Україна, сприймаються відносною більшістю (45%) радше як причина не погоджуватися на мир, який не відповідатиме потребам та вимогам України. Натомість для 32% ці втрати й перспектива втратити ще більше людей, навпаки, є аргументом для початку переговорів і спроб завершити війну.

Загальнонаціональне опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року методом face-to-face на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Усього опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, майже половина громадян України, які не перебувають на фронті, вважають, що настав час для переговорів про мир з країною-агресором Росією. Водночас 84% опитаних українців не згодні на умови російського диктатора Володимира Путіна. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA, проведені у червні 2024 року.

За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) наприкінці травня 2024 року, більшість українців (58%) згодні з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси у переговорах з РФ, і Україна продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде потрібно. Не згодні з таким твердженням майже удвічі менше — 30%.

А за результатами соціологічного опитування, проведеного «Центром Разумкова» у червні 2024 року, переважна більшість українців (80%) вірять в перемогу України у війні з Росією. При цьому, 38% вважають, що вона настане через 1–2 роки. Не вірять у перемогу лише 12% опитаних.