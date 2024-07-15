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Майже половина українців у тилу готова до мирних переговорів, проте більшість не згодні на умови диктатора — опитування

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 432

 

84% опитаних проти того, щоб віддати Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим агресору

Майже половина громадян України, які не перебувають на фронті, вважають, що настав час для переговорів про мир з країною-агресором Росією. Водночас 84% опитаних українців не згодні на умови російського диктатора Володимира Путіна.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.

Опитування, яке проводилося після ракетного удару ворога по дитячій лікарні «Охматдит», показало, що 44% жителів тилової України вважають, що час для початку офіційних мирних перемовин України та Росії настав. Водночас 35% з цим не погоджуються, а 21% - не визначився.

  

За даними опитування, майже 83% опитаних не згодні з виведенням українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в їхніх адміністративних кордонах. Згодні на це лише 6% українців.

Також майже 84% опитаних проти того, щоб віддати ці області та Крим агресору. Згодні на це лише 4,5% українців.

77% жителів України не погоджуються з тим, щоб усі західні санкції проти Росії заради миру були скасовані. Згодні на це лише 9% опитаних.

А на вимогу російського диктатора про те, щоб нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України був зафіксований у Конституції України не згодні 58,5%, а підтримують цей ультиматум лише 21,8% українців.

 

Соціологічне опитування було проведене Центром Разумкова з 20 по 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA. Було опитано людей, які не перебувають на фронті.

- Вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни і має право якщо не вирішального, то найбільш значущого голосу в переговорах із Росією, зараз неможливо. Тому вважати результати дослідження думкою всієї країни не можна. Це думка тилу, — підкреслює видання.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) наприкінці травня, більшість українців (58%) згодні з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси у переговорах з РФ, і Україна продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде потрібно. Не згодні з таким твердженням майже удвічі менше - 30%.

А за результатами соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова у червні, переважна більшість українців (80%) вірять в перемогу України у війні з Росією. При цьому, 38% вважають, що вона настане через 1–2 роки. Не вірять у перемогу лише 12% опитаних.

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Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія мир переговори переговори з Путіним
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