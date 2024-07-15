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Кременчук, Освіта

Кременчуцький ліцей «Політ» за підтримки Тайваню отримає обладнання для кабінету інформатики (доповнено)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 375

 

Перед цим педагоги закладу мають пройти навчання на спеціальними освітніми програмами

Науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії отримає комп’ютерне обладнання для кабінету інформатики за сприяння проєкту Всеукраїнський демократичний форум, підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького. Про це стало відомо із фейсбук-сторінки освітнього проєкту «Не залиш нікого осторонь» (Leave No One Behind Partnership).

Заклад освіти відправив заявку на участь в освітньому українсько-тайванському проєкті. 

Далі двоє педагогів із ліцею мають пройти кількамісячне навчання в Українському католицькому університеті за спеціально розробленими програмами. Їх навчатимуть методикам викладання програмування, STEM та робототехніки. В основі програми — вивчення методів роботи зі штучним інтелектом.

Після завершення навчання ліцей «Політ» отримає набір комп’ютерного обладнання для кабінету інформатики. Він складається із 16 ноутбуків, проєктора з екраном та набору для робототехніки. 

Окрім кременчуцького закладу освіти, перемогу здобули ще три школи Полтавщини:

  • науковий ліцей № 3 Полтавської міської ради;
  • Полтавська спеціальна школа № 40;
  • Терешківський ліцей.

Загалом же на конкурс подали заявки 134 заклади освіти із трьох областей України. З усіх кандидатів комісія обрала 40 шкіл, з вчителями та адміністрацією яких провели співбесіди. 

Доповнено:

Як розповіла журналістам «Кременчуцького Телеграфа» керівниця Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна, після співбесіди із педагогами та адміістрацією із 40 закладів освіти залишили 24.

Пані Леся говорить, завдяки перемозі у цій програмі педагоги зможуть підвищити свою кваліфікацію, а заклад оновить матеріально-технічну базу без залучення бюджетних коштів в умовах війни.

— А ще це якісніша підготовка здобувачів освіти до усвідомленого вибору професії для самореалізації та розвитку економіки країни, — додає Леся Крупіна.

Нагадаємо, нещодавно учень ліцею «Політ» став переможцем міжнародного конкурсу екологічних проєктів, що проходив у Сполучених Штатах.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей Політ інформатика обладнання
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