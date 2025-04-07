Полтавська делегація людей з інвалідністю відвідала міжнародний саміт у Берліні

Голова Полтавського обласного осередку «Союз осіб з інвалідністю України» Сергій Чумак представляє регіон на Третьому всесвітньому саміті в Берліні. Делегація презентує український досвід безбар’єрності та створила інформаційний хаб «Сила духу»
Делегація Полтавського обласного осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України», яку очолює голова організації Сергій Чумак, бере участь у Третьому всесвітньому саміті людей з інвалідністю у Берліні.
Саміт зібрав понад дві тисячі учасників з усіх континентів і показав, що є прагнення людства змінювати світ на краще.
В той час, коли війни й стихійні лиха, захворювання і травми калічать людей, основні зусилля витрачаються не на створення ефективних і суперефективних способів лікування та реабілітації, а на пошук способів більш жорстокого знищення людей. Абсолютна більшість виступаючих висловлювала думку про те, що організації людей з інвалідністю мають грати набагато більшу роль у роботі урядів всіх країн і на всіх рівнях.
Інформація про участь полтавської делегації в саміті — у відео.
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