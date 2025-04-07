Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї

Полтавська делегація людей з інвалідністю відвідала міжнародний саміт у Берліні

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 198

Голова Полтавського обласного осередку «Союз осіб з інвалідністю України» Сергій Чумак представляє регіон на Третьому всесвітньому саміті в Берліні. Делегація презентує український досвід безбар’єрності та створила інформаційний хаб «Сила духу»

Делегація Полтавського обласного осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України», яку очолює голова організації Сергій Чумак, бере участь у Третьому всесвітньому саміті людей з інвалідністю у Берліні.

Саміт зібрав понад дві тисячі учасників з усіх континентів і показав, що є прагнення людства змінювати світ на краще.

— Ми побували в самому центрі глобального саміту, де зібралися люди, які розв’язувати різні проблеми, хочуть дізнатися якомога більше, обмінятися міжнародним досвідом. Тут на глобальному саміті Україна також має своє представництво, навіть виділений цілий конференцзал для того, щоб ми могли поділитися з усім світом, як зараз у нас вирішуються питання безбар'єрності, — розповів пан Сергій.

В той час, коли війни й стихійні лиха, захворювання і травми калічать людей, основні зусилля витрачаються не на створення ефективних і суперефективних способів лікування та реабілітації, а на пошук способів більш жорстокого знищення людей. Абсолютна більшість виступаючих висловлювала думку про те, що організації людей з інвалідністю мають грати набагато більшу роль у роботі урядів всіх країн і на всіх рівнях.

— Життя вимагає від нас створювати нові інструменти для боротьби за свої права. Для того, щоб нас побачили й почули якомога більше людей, щоб ми могли достойно захищати наші права і самоповагу, що гарантуються нам Законами України та Конвенцією про права осіб з інвалідністю, ми створили інформаційний хаб «Сила духу». Слідкуйте за нашими новинами, — запросив пан Сергій.

Інформація про участь полтавської делегації в саміті — у відео.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: союз осіб з інвалідністю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх