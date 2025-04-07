Полтавська делегація людей з інвалідністю відвідала міжнародний саміт у Берліні

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 198

Голова Полтавського обласного осередку «Союз осіб з інвалідністю України» Сергій Чумак представляє регіон на Третьому всесвітньому саміті в Берліні. Делегація презентує український досвід безбар’єрності та створила інформаційний хаб «Сила духу»

Делегація Полтавського обласного осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України», яку очолює голова організації Сергій Чумак, бере участь у Третьому всесвітньому саміті людей з інвалідністю у Берліні.

Саміт зібрав понад дві тисячі учасників з усіх континентів і показав, що є прагнення людства змінювати світ на краще.

— Ми побували в самому центрі глобального саміту, де зібралися люди, які розв’язувати різні проблеми, хочуть дізнатися якомога більше, обмінятися міжнародним досвідом. Тут на глобальному саміті Україна також має своє представництво, навіть виділений цілий конференцзал для того, щоб ми могли поділитися з усім світом, як зараз у нас вирішуються питання безбар'єрності, — розповів пан Сергій.

В той час, коли війни й стихійні лиха, захворювання і травми калічать людей, основні зусилля витрачаються не на створення ефективних і суперефективних способів лікування та реабілітації, а на пошук способів більш жорстокого знищення людей. Абсолютна більшість виступаючих висловлювала думку про те, що організації людей з інвалідністю мають грати набагато більшу роль у роботі урядів всіх країн і на всіх рівнях.

— Життя вимагає від нас створювати нові інструменти для боротьби за свої права. Для того, щоб нас побачили й почули якомога більше людей, щоб ми могли достойно захищати наші права і самоповагу, що гарантуються нам Законами України та Конвенцією про права осіб з інвалідністю, ми створили інформаційний хаб «Сила духу». Слідкуйте за нашими новинами, — запросив пан Сергій.

Інформація про участь полтавської делегації в саміті — у відео.