Здійснюватимуть судочинство у місті: у Кременчуці затвердили списки присяжних

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 245 Коментарів: 1

У складі Автозаводського райсуду працюватимуть 28 присяжних, а у Крюківському райсуді — 13 присяжних

У Кременчуці затвердили список присяжних, які здійснюватимуть судочинство у Крюківському та Автозаводському судах. Затвердили його 4 квітня місцеві депутати на засіданні сесії Кременчуцької міської ради.

Усіх присяжних запросили на засідання сесії, аби познайомити їх із міськими чиновниками. Міський голова Віталій Малецький наголосив, що на присяжних тепер покладена велика відповідальність — вершити правосуддя у місті.

Список нових присяжних затвердили у місті відповідно до клопотання Територіального управління державної судової адміністрації України в Полтавській області, оскільки у попередніх присяжних повноваження закінчуються у травні 2025 року.

Відповідно до опублікованих списків, здійснюватимуть судочинство у Крюківському суді 13 присяжних, а в Автозаводському — 28. Затвердили їхню роботу на три роки.

Нагадаємо, у лютому у Кременчуці було опубліковано оголошення про набір присяжних до Автозаводського та Крюківського районних судів.