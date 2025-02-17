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Мешканці Кременчука можуть стати присяжними у районних судах: як долучитися

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 62

Присяжні залучаються до здійснення правосуддя разом із суддею

У Кременчуці шукають кандидатів у присяжні в Автозаводський та Крюківський районні суди. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Присяжні — це люди, які у випадках, визначених процесуальним законом, за своєю згодою вирішують справи у складі суду разом із суддею або залучаються до здійснення правосуддя.

 

Хто може бути присяжним

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, віком від 30 до 65 років, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду та володіє державною мовою.

До яких справ залучають присяжних

У цивільних справах про обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною; визнання особи зниклою безвісти чи померлою; усиновлення; надання особі психіатричної допомоги; примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.

У кримінальних справах щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Гарантії прав присяжних

Присяжні за свої обов’язки у суді отримують винагороду, розраховану із посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Їм також відшкодовують витрати на проїзд і наймання житла та виплачують добові. 

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На присяжних поширюються гарантії незалежності й недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя.

Щоб увійти до складу суду присяжних, необхідно підготувати такі документи:

  • власноруч написана заява про включення до списку присяжних;
  • ксерокопія паспорта громадянина України (1-2 сторінки), витяг з реєстру територіальної громади;
  • документ, що підтверджує відсутність судимостей;
  • документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.

Дізнатись додаткову інформацію або подати документи можна у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради за адресою: площа Перемоги, 2 (відділ з питань внутрішньої політики). Телефон: (053-67) 4-38-47.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: автозаводський суд Крюківський суд присяжні суд присяжних
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