Мешканці Кременчука можуть стати присяжними у районних судах: як долучитися

Присяжні залучаються до здійснення правосуддя разом із суддею
У Кременчуці шукають кандидатів у присяжні в Автозаводський та Крюківський районні суди. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Присяжні — це люди, які у випадках, визначених процесуальним законом, за своєю згодою вирішують справи у складі суду разом із суддею або залучаються до здійснення правосуддя.
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, віком від 30 до 65 років, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду та володіє державною мовою.
У цивільних справах про обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною; визнання особи зниклою безвісти чи померлою; усиновлення; надання особі психіатричної допомоги; примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.
У кримінальних справах щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.
Присяжні за свої обов’язки у суді отримують винагороду, розраховану із посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Їм також відшкодовують витрати на проїзд і наймання житла та виплачують добові.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На присяжних поширюються гарантії незалежності й недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя.
Щоб увійти до складу суду присяжних, необхідно підготувати такі документи:
Дізнатись додаткову інформацію або подати документи можна у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради за адресою: площа Перемоги, 2 (відділ з питань внутрішньої політики). Телефон: (053-67) 4-38-47.
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