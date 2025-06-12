Суддя Крюківського райсуду Кременчука Іван Дядечко подав у відставку

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 803

У четвер, 12 червня, Вища рада правосуддя розглянула заяви суддів про звільнення за загальними обставинами. Як повідомляє офіційний сайт ВРП, двоє суддів подали у відставку.

Серед них — суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Іван Дядечко. Вища рада правосуддя задовольнила його заяву та ухвалила рішення про звільнення.

Відомо, що суддя Дядечко пішов у відставку у зв’язку з досягненням граничного віку для перебування на посаді. Згідно з законом України, суддя не може здійснювати правосуддя після досягнення 65-річного віку.

Нагадаємо, що нещодавно Вища рада правосуддя звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка.