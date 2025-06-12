У Кременчуці зупинили двох п’яних водіїв: один із них навіть не мав прав

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 121

11 червня під час денного патрулювання на вулицях Кременчука правоохоронці зупинили двох водіїв із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції міста.

Близько 10.00 інспектори зупинили водія Daewoo, який порушив правила дорожнього руху та виїхав на смугу зустрічного руху. У чоловіка виявили ознаки сп’яніння. Медичний огляд підтвердив — 2,35 проміле алкоголю в крові.

Ще одного порушника зупинили близько 13.00 — водій ВАЗ створив аварійну ситуацію на дорозі. Як з’ясувалося, чоловік взагалі не мав водійського посвідчення. Огляд на приладі Dräger показав 2,56 проміле — у 13 разів більше за допустиму норму (0,2 проміле).

В обох випадках водіїв відсторонили від керування, а патрульні склали адміністративні матеріали, які передадуть до суду.

Нагадаємо, упродовж минулого тижня у Кременчуці патрульні зупинили 27 нетверезих водіїв.