У Кременчуці зупинили двох п’яних водіїв: один із них навіть не мав прав

У чоловіків виявили 2,35 і 2,56 проміле алкоголю
11 червня під час денного патрулювання на вулицях Кременчука правоохоронці зупинили двох водіїв із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції міста.
Близько 10.00 інспектори зупинили водія Daewoo, який порушив правила дорожнього руху та виїхав на смугу зустрічного руху. У чоловіка виявили ознаки сп’яніння. Медичний огляд підтвердив — 2,35 проміле алкоголю в крові.
Ще одного порушника зупинили близько 13.00 — водій ВАЗ створив аварійну ситуацію на дорозі. Як з’ясувалося, чоловік взагалі не мав водійського посвідчення. Огляд на приладі Dräger показав 2,56 проміле — у 13 разів більше за допустиму норму (0,2 проміле).
В обох випадках водіїв відсторонили від керування, а патрульні склали адміністративні матеріали, які передадуть до суду.
Нагадаємо, упродовж минулого тижня у Кременчуці патрульні зупинили 27 нетверезих водіїв.
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