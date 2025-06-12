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Спорт, Кременчук

Семеро футболістів з Кременчука на двоє з Горішніх Плавнів вшанували пам’ять ексгравця «Кременя» та екстренера Лозинського

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 127

У Києві завершився чемпіонат України серед ветеранів 55+ пам’яті видатного українського футболіста, майстра спорту міжнародного класу Володимира Лозинського

Команда «Пирятин-Полтавщина» (П-П), яка не вперше брала участь у цих змаганнях, у підсумку посіла 5 місце загалом із 22-х колективів, які представляли 13 регіонів України.

 

Ось склад команди «Пирятин-Полтавщина»: представники Кременчука — Павло Паюров, Володимир Кульчак, Сергій Гулий, Валерій Стеценко, Сергій Лупинос, Володимир Хлань, Ігор Гуменюк, горішьоплавнівнці — Сергій Пятін, Роман Цимбал, пирятинці — Іван Близнюк, Заза Манія, Анатолій Прасол, кияни — Юрій Яковенко, Михайло Федикович, також Сергій Симоненко з Гребінки, Олексій Афлатарлі (Черкаська область), Олександр Бредун (Лиман). Тренер — Сергій Плетінь (Пирятин). 

«Пирятин-Полтавщина» спочатку виграла попередній етап, перемігши команди «Яготин» — 1:0 (гол забив Заза Манія) та ФК «Васильків» — 4:1 (Афлатарлі, Симоненко — 2, Близнюк). Таким чином команда пробилася до фінальної частини, де за головний приз боролися також ще п’ять колективів — «РІшельє» (Одеса), «Динамо- Family» (Київ), «Ветеран» (Львівщина), «Абориген» (Луцьк) та «Спартак-ветеран» (Полтава).

«Пирятин-Полтавщина» у результаті жеребкування потрапила до компанії з луцьким «Аборигеном» та «Ветераном» з Львівської області. «Аборигену» наші ветерани поступилися — 1:2. Лучани потужно почали, забивши у ворота «ПП» буквально за три хвилини два мячі, у кінці першого тайму Олексій Афлатарлі відквитав один мяч. А вже в другому таймі наша команда відчула, що таке по-справжньому не щастить. Мяч летів куди завгодно — у поперечину, у стійку, але тільки не у ворота. У кінцевому підсумку — 1:2.

У другому поєдинку «П-П» пропустила першою. На початку другого тайму Сергій Симоненко зробив рахунок 1:1. Матч так і закінчився, не дивлячись на тотальну перевагу нашого колективу буквально до останньої хвилини. Забити другий гол не вдалося. 

Таким чином «Пирятин-Полтавщина» завоювала у двох іграх лише очко і здобула право грати за 5-6 місця. У цьому матчі зустрілися земляки. У підсумку команда Сергія Плетіня перемогла «Спартак-ветеран» з Полтави — 3:2. Голи у П-П забили Яковенко, Симоненко, Афлатарлі.

— Звісно, ми брали участь у цьому турнірі з бажанням повторити успіх 2021 року, коли наша команда виграла турнір пам’яті Володимира Лозинського. По-перше, цього разу зібралися справді сильні команди. Тільки два прізвища назву. За чемпіонів, а ними стали ветерани «Рішельє», грав Едуард Цихмейструк, а кращим гравцем турніру був названий Валентин Полтавець. Дуже відомих у минулому футболістів вистачало і в інших командах. По-друге, у деяких епізодах фортуна від нашої команди просто відверталася. Так буває. Водночас наголошу, що «Пирятин-Полтавщина» виступила у цьому чемпіонаті достойно. Вважаю, що ми гідно вшанували пам’ять справді видатного футболіста, тренера Володимира Лозинського. Він на те заслуговує, — підсумував Сергій Плетінь.

…Володимир Лозинський, якому у цьому році виповнилося б 70 років з дня народження, залишив по собі дуже яскравий слід у футбольній історії і Кременчука. Звісно, головні здобутки до нього прийшли, коли він потужно грав за команду Валерія Лобановського. Федорович, або просто «Лоза», як його називали вдячні вболівальники, тричі у складі київського «Динамо» ставав чемпіоном Союзу, двічі вигравав Кубок СРСР, чотири рази зіграв за збірну Союзу, здобував інші нагороди. До «Кременя» його запросили у 1988-му. Володимир Лозинський швидко став улюбленцем і кременчуцьких вболівальників. Він допоміг команді виграти того року чемпіонат України серед виробничих колективів та здобути путівку до другої союзної ліги. Федорович захищав кольори «Кременя» як гравець  до 1990 року включно, а потім ще два роки тренував нашу команду. Був також наставником київського ЦСКА, студентських збірних України… 

Помер Володимир Лозинський 17 липня 2020 року…

ПО ТЕМІ:

Помер екстренер «Кременя» та легенда «Динамо» Володимир Лозинський

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Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: архів «Пирятин-Полтавщина»
Теги: футбол Пирятин ветерани
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