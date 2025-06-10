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Вища рада правосуддя звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 64

Рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання

10 червня Вища рада правосуддя звільнила Валентина Томилка з посади судді Полтавського апеляційного суду за істотний дисциплінарний проступок. Про це повідомляє видання «Закон і Бізнес».

Рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання. Перед тим члени ВРП не підтримали клопотання судді про відтермінування розгляду — він посилався на перебування на лікуванні.

Суддю звільнили на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України.

Валентин Томилко — один із 27 суддів, яких у 2025 році позбавили посад за дисциплінарні проступки або через непроходження кваліфікаційного оцінювання. Загалом із початку року ВРП звільнила 123 суддів: 94 — у відставку, двох — за власним бажанням.

Як раніше писало Суспільне, Валентин Томилко фігурував у справі щодо відсторонення колишнього голови Апеляційного суду Сергія Гальонкіна. Останній збирав у себе адвокатів та інших суддів Полтави та домовлявся із ними про вирішення справ на свою користь щодо проваджень. Одне із них стосувалося сина Валентина Томилка. Судді, за попередньою домовленістю, хотіли уникнути покарання для сина Томилка у провадженні щодо кермування автомобілів у стані алкогольного сп’яніння. 

Нагадаємо, ВРП звільнила суддю Господарського суду Полтавської області.

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Автор: Телеграф
Теги: ВРП
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