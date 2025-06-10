У Кременчуцькій громаді виявили кілька випадків хвороби Лайма

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 0

Минулого тижня у Кременчуцькій громаді зареєстрували 4 випадки хвороби Лайма. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на дані Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Загалом на Полтавщині виявили 25 відповідних випадків.

Що таке хвороба Лайма

Хвороба Лайма (або бореліоз) — це інфекційне захворювання, яке викликається бактеріями роду Borrelia і передається людям через укуси заражених кліщів. Її небезпека полягає у багатофазному перебігу й можливих тяжких ускладненнях, якщо не почати лікування вчасно.

Як передається?

Зараження відбувається після укусу кліща (але не кожен кліщ є небезпечним).

Щоб передалась інфекція, кліщ зазвичай має бути прикріплений до тіла понад 24 години.

Що робити, якщо вкусив кліщ?

Зняти кліща якнайшвидше (акуратно, не роздавлюючи).

Обробити місце антисептиком.

Звернутись до лікаря.

Зберегти кліща (у баночці), якщо можливо — для перевірки.

Які симптоми?

Червоне кільце на шкірі, що розширюється (називається «мігруюча еритема»).

Лихоманка, головний біль, біль у м’язах і суглобах.

Якщо не лікувати — можуть бути проблеми з серцем, нервовою системою чи суглобами.

Яка є профілактика?

Одягати закритий одяг у лісі чи траві.

Використовувати репеленти.

Перевіряти себе і дітей після прогулянки.

Якщо знайшли кліща — діяти швидко.

Нагадаємо, з квітня у Кременчуці почали обробляти парки та зелені зони від кліщів.