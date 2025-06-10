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У Кременчуцькій громаді виявили кілька випадків хвороби Лайма

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 0

Загалом на Полтавщині виявили 25 відповідних випадків

Минулого тижня у Кременчуцькій громаді зареєстрували 4 випадки хвороби Лайма. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на дані Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Загалом на Полтавщині виявили 25 відповідних випадків.

Що таке хвороба Лайма

Хвороба Лайма (або бореліоз) — це інфекційне захворювання, яке викликається бактеріями роду Borrelia і передається людям через укуси заражених кліщів. Її небезпека полягає у багатофазному перебігу й можливих тяжких ускладненнях, якщо не почати лікування вчасно.

Як передається?

  • Зараження відбувається після укусу кліща (але не кожен кліщ є небезпечним).
  • Щоб передалась інфекція, кліщ зазвичай має бути прикріплений до тіла понад 24 години.

Що робити, якщо вкусив кліщ?

  • Зняти кліща якнайшвидше (акуратно, не роздавлюючи).
  • Обробити місце антисептиком.
  • Звернутись до лікаря.
  • Зберегти кліща (у баночці), якщо можливо — для перевірки.

Які симптоми?

  • Червоне кільце на шкірі, що розширюється (називається «мігруюча еритема»).
  • Лихоманка, головний біль, біль у м’язах і суглобах.
  • Якщо не лікувати — можуть бути проблеми з серцем, нервовою системою чи суглобами.

Яка є профілактика?

  • Одягати закритий одяг у лісі чи траві.
  • Використовувати репеленти.
  • Перевіряти себе і дітей після прогулянки.
  • Якщо знайшли кліща — діяти швидко.

Нагадаємо, з квітня у Кременчуці почали обробляти парки та зелені зони від кліщів.

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Автор: Телеграф Джерело фото: nikolab.com.ua
Теги: хвороба Лайма
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