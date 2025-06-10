У Кременчуцькій громаді виявили кілька випадків хвороби Лайма
Сьогодні, 13:00
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Загалом на Полтавщині виявили 25 відповідних випадків
Минулого тижня у Кременчуцькій громаді зареєстрували 4 випадки хвороби Лайма. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на дані Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Загалом на Полтавщині виявили 25 відповідних випадків.
Що таке хвороба Лайма
Хвороба Лайма (або бореліоз) — це інфекційне захворювання, яке викликається бактеріями роду Borrelia і передається людям через укуси заражених кліщів. Її небезпека полягає у багатофазному перебігу й можливих тяжких ускладненнях, якщо не почати лікування вчасно.
Як передається?
- Зараження відбувається після укусу кліща (але не кожен кліщ є небезпечним).
- Щоб передалась інфекція, кліщ зазвичай має бути прикріплений до тіла понад 24 години.
Що робити, якщо вкусив кліщ?
- Зняти кліща якнайшвидше (акуратно, не роздавлюючи).
- Обробити місце антисептиком.
- Звернутись до лікаря.
- Зберегти кліща (у баночці), якщо можливо — для перевірки.
Які симптоми?
- Червоне кільце на шкірі, що розширюється (називається «мігруюча еритема»).
- Лихоманка, головний біль, біль у м’язах і суглобах.
- Якщо не лікувати — можуть бути проблеми з серцем, нервовою системою чи суглобами.
Яка є профілактика?
- Одягати закритий одяг у лісі чи траві.
- Використовувати репеленти.
- Перевіряти себе і дітей після прогулянки.
- Якщо знайшли кліща — діяти швидко.
Нагадаємо, з квітня у Кременчуці почали обробляти парки та зелені зони від кліщів.
Автор: Телеграф
Джерело фото: nikolab.com.ua
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