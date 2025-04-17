У Кременчуці починають обробляти парки та зелені зони від кліщів

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 136

Після обробки жителям міста радять протягом 2-3 днів не відвідувати оброблені території

У Кременчуці починають обробляти парки та зелені зони від кліщів. Так завтра, 18 квітня, санітарну обробку проведуть у парку «Крюківському». Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Відомо, що труїтимуть кліщів у парку із 9.00 і орієнтовно до 14.00.

Протягом кількох наступних днів містянам варто утриматися від прогулянок у зелених зонах парку — це зменшить ризик контакту з хімічними речовинами та забезпечить ефективну обробку території.

Зазначимо, що кліщі, які мешкають у високій траві, кущах, сухостоях, є збудниками хвороби Лайма. А через теплу зиму активність кліщів зросла — сезон почався раніше і триватиме довше.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині уже зафіксували 6 випадків хвороби Лайма, серед яких 2 випадки — у Кременчуцькій громаді.