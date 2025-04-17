Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 19:01 Переглядів: 96

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 18 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 17.00:

  • проїзд Травневий, 3-7/51

  • вул. Вадима Бойка, 6/15

  • вул. Квітки Цісик, 2-16

  • вул. Лебедина, 17-74

  • вул. Лікаря Парнети, 2-67.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. А.Ізюмова

  • пров. Гарматний, 3-22

  • пров. Григорія Ашкаренка

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Калиновий, 3-9А

  • пров. Караванний

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Криворізький, 2/2-18

  • пров. Кропивницького

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. М.Клєцкова

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Новоіванівський, 1/3

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2

  • пров. Полтавський

  • пров. Правди

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Столярний, 9

  • пров. Силікатний, 1-17/18

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Центральний, 11-13

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Якова Петруся

  • пр. А.Ізюмова

  • пр. Ополченський, 6-14

  • просп. Свободи, 78-88

  • туп. Айвазовського

  • туп. Бажана

  • туп. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • туп. Данила Апостола, 1/25-12

  • туп. Кармелюка

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. А.Ізюмова

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Барвінкова

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Бажана

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка

  • вул. Військова, 18/56

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45

  • вул. Газопровідна, 4-30

  • вул. Газопровідна

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Гайдамацька, 80

  • вул. Гетьманська

  • вул. Громадянська

  • вул. Г.Чайки

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Деповська, 62-77/6

  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Деповська, 78-99

  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42

  • вул. Експресівська (1-48, повний перелік)

  • вул. Євгена Коновальця, 52-70

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Івана Нагнібіди

  • вул. Ігоря Сікорського, 2/54

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Карпенка-Карого, 2-15

  • вул. Квітки Цісик, 19, 21

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Кохнівська, 2/1-43

  • вул. Кропивницького

  • вул. М.Вовчка

  • вул. М.Міхновського

  • вул. Миколи Кучми, 62

  • вул. Миколи Кучми, 65-92

  • вул. Миколи Кучми, 65-94

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Народних Ополченців, 1-46

  • вул. Новоіванівська, 17А-38

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олеся Гончара, 32-63

  • вул. Олександрійська, 1-3

  • вул. О.Пчілки

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Підводника Коваленка

  • вул. Полковника Оксанченка, 2

  • вул. Полковника Оксанченка

  • вул. Ракетна

  • вул. Редутна, 41-92

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Салганна, 3, 5/1

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Сергія Кульчицького

  • вул. Силікатна, 1/19-14

  • вул. Силікатна, 1/19-15

  • вул. Соснівська

  • вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13

  • вул. Утьосова

  • вул. Хімічна

  • вул. Хімічна, 1/2

  • вул. Хортицька

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Якова Петруся

  • вул. Ярмаркова, 2/5-20

  • просп. Полтавський

  • просп. Свободи, 78-88.

З 8.00 до 18.00:

  • просп. Полтавський, 277-281

  • пров. Центральний, 11-13

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • вул. Київська, 72-121

  • вул. Ярова, 1-7.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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