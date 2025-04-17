Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 18 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
проїзд Травневий, 3-7/51
вул. Вадима Бойка, 6/15
вул. Квітки Цісик, 2-16
вул. Лебедина, 17-74
вул. Лікаря Парнети, 2-67.
пров. А.Ізюмова
пров. Гарматний, 3-22
пров. Григорія Ашкаренка
пров. Ємельяненко
пров. Калиновий, 3-9А
пров. Караванний
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Криворізький, 2/2-18
пров. Кропивницького
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. М.Клєцкова
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Новоіванівський, 1/3
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Столярний, 1-22
пров. Столярний, 9
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Центральний, 11-13
пров. Чередницький, 4
пров. Якова Петруся
пр. А.Ізюмова
пр. Ополченський, 6-14
просп. Свободи, 78-88
туп. Айвазовського
туп. Бажана
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Данила Апостола, 1/25-12
туп. Кармелюка
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. А.Ізюмова
вул. Академіка Герасимовича, 95-166
вул. Андрія Ізюмова
вул. Барвінкова
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Бажана
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Військова, 18/56
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Винниченка
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Газопровідна, 4-30
вул. Газопровідна
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Гайдамацька, 80
вул. Гетьманська
вул. Громадянська
вул. Г.Чайки
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Данила Галицького
вул. Деповська, 62-77/6
вул. Деповська, 62-100
вул. Деповська, 78-99
вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
вул. Експресівська (1-48, повний перелік)
вул. Євгена Коновальця, 52-70
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Нагнібіди
вул. Ігоря Сікорського, 2/54
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Карпенка-Карого, 2-15
вул. Квітки Цісик, 19, 21
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Кохнівська, 2/1-43
вул. Кропивницького
вул. М.Вовчка
вул. М.Міхновського
вул. Миколи Кучми, 62
вул. Миколи Кучми, 65-92
вул. Миколи Кучми, 65-94
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Народних Ополченців, 1-46
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Новомиргородська
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Олександрійська, 1-3
вул. О.Пчілки
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Підводника Коваленка
вул. Полковника Оксанченка, 2
вул. Полковника Оксанченка
вул. Ракетна
вул. Редутна, 41-92
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Рокитнянська
вул. Салганна, 3, 5/1
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Силікатна, 1/19-14
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Соснівська
вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
вул. Утьосова
вул. Хімічна
вул. Хімічна, 1/2
вул. Хортицька
вул. Вадима Кришталя
вул. Чередницька, 30-79
вул. Чумацький Шлях, 87-123А
вул. Щаслива, 2-40
вул. Якова Петруся
вул. Ярмаркова, 2/5-20
просп. Полтавський
просп. Свободи, 78-88.
просп. Полтавський, 277-281
пров. Центральний, 11-13
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
вул. Київська, 72-121
вул. Ярова, 1-7.
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