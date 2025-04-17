Олександрійська паска — рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 18:03
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Спробуйте перевірений рецепт Олександрійської паски з пряженим молоком, куркумою, кардамоном і цедрою апельсина. Покрокова інструкція і поради з декору — від читачів газети «Для дому і сім’ї». Паска виходить м’яка, ароматна й пишна
Для опари
- 300 мл пряженого молока
- 300 г цукру
- 3 яйця
- 1 жовток
- 150 г масла
- 1 паковання пресованих дріжджів «Львівські дріжджі» (42 г)
Для тіста
- ½ ч. л куркуми
- 10 г ванільного цукру
- цедра 1 апельсина
- 3-5 шт. насіння кардамону
- дрібка солі
- 860-900 г борошна
- 200 г родзинок
Для декору
- мед
- гарбузове насіння
- насіння соняшника
Приготування
- У глибокій мисці змішайте 300 мл гарячого (45-50 градусів) пряженого молока та 300 г цукру до розчинення. За цей час молоко трохи охолоне.
- Окремо змішайте до однорідності 3 яйця та 1 жовток. Додайте до молока разом зі 150 г розтопленого масла та 1 пакованням пресованих дріжджів «Львівські дріжджі» (42 г). Попередньо переконайтесь, що температура змішаних рідких інгредієнтів не перевищує 36-38 градусів. Залиште опару підходити у теплому місці на 3 години.
- У готову опару додайте ½ ч. л куркуми, 10 г ванільного цукру, цедру 1 апельсина, 3-5 шт. меленого насіння кардамону, дрібку солі. Перемішайте.
- Додайте 860-900 г борошна та замісіть тісто.
- Викладіть його на стіл та додайте 200 г родзинок. На цьому етапі важливо добре вимішати тісто протягом 10-15 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук. Можна додати трохи більше борошна.
- Готове тісто перекладіть у миску, накрите рушником і дайте ще 30 хвилин відпочити. Далі розділіть тісто на більшу та меншу частину (у нас вийшло дві паски по 450 та 740 г). Викладіть їх у паперові форми відповідного розміру — паски мають займати приблизно ⅓ від розміру форми. Дайте паскам відпочити у формах ще 40-50 хвилин.
- Випікайте паски протягом 40 хвилин при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці на режимі верх-низ без обдуву. Готові паски змастіть медом та присипте гарбузовим та соняшниковим насінням.
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