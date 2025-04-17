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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Олександрійська паска — рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 94

Спробуйте перевірений рецепт Олександрійської паски з пряженим молоком, куркумою, кардамоном і цедрою апельсина. Покрокова інструкція і поради з декору — від читачів газети «Для дому і сім’ї». Паска виходить м’яка, ароматна й пишна

Для опари

  • 300 мл пряженого молока
  • 300 г цукру
  • 3 яйця
  • 1 жовток
  • 150 г масла
  • 1 паковання пресованих дріжджів «Львівські дріжджі» (42 г)

Для тіста

  • ½ ч. л куркуми
  • 10 г ванільного цукру
  • цедра 1 апельсина
  • 3-5 шт. насіння кардамону
  • дрібка солі
  • 860-900 г борошна
  • 200 г родзинок

Для декору

  • мед
  • гарбузове насіння
  • насіння соняшника

Приготування

  1. У глибокій мисці змішайте 300 мл гарячого (45-50 градусів) пряженого молока та 300 г цукру до розчинення. За цей час молоко трохи охолоне.
  2. Окремо змішайте до однорідності 3 яйця та 1 жовток. Додайте до молока разом зі 150 г розтопленого масла та 1 пакованням пресованих дріжджів «Львівські дріжджі» (42 г). Попередньо переконайтесь, що температура змішаних рідких інгредієнтів не перевищує 36-38 градусів. Залиште опару підходити у теплому місці на 3 години.
  3. У готову опару додайте ½ ч. л куркуми, 10 г ванільного цукру, цедру 1 апельсина, 3-5 шт. меленого насіння кардамону, дрібку солі. Перемішайте.
  4. Додайте 860-900 г борошна та замісіть тісто.
  5. Викладіть його на стіл та додайте 200 г родзинок. На цьому етапі важливо добре вимішати тісто протягом 10-15 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук. Можна додати трохи більше борошна.
  6. Готове тісто перекладіть у миску, накрите рушником і дайте ще 30 хвилин відпочити. Далі розділіть тісто на більшу та меншу частину (у нас вийшло дві паски по 450 та 740 г). Викладіть їх у паперові форми відповідного розміру — паски мають займати приблизно ⅓ від розміру форми. Дайте паскам відпочити у формах ще 40-50 хвилин.
  7. Випікайте паски протягом 40 хвилин при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці на режимі верх-низ без обдуву. Готові паски змастіть медом та присипте гарбузовим та соняшниковим насінням.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: паски Великдень рецепти
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