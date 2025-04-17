На Полтавщині в аварії загинув велосипедист — поліція

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На місці працюють правоохоронці для встановлення причин та обставин події

Сьогодні, 17 квітня, близько 15.20 на трасі біля Пирятина на Полтавщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися легковий автомобіль BMW та велосипедист. Від отриманих внаслідок аварії травм велосипедист загинув на місці.

Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення усіх причин та обставин події.

Нагадаємо, днями у Семенівці мотоцикл збив велосипедистку — жінку госпіталізували.