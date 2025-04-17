У Семенівці мотоцикл збив велосипедистку — жінку госпіталізували

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 129

16 квітня близько 12.00 у селищі Семенівка Кременчуцького району сталася ДТП за участі мотоцикла та велосипеда. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними, мотоцикл Kawasaki, за кермом якого був 31-річний чоловік, зіткнувся з велосипедом, яким їхала 69-річна жінка.

Унаслідок аварії велосипедистка отримала травми та була госпіталізована до лікарні. Її стан уточнюється.

За фактом аварії поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення ПДР, що спричинило травми середньої тяжкості.

Нагадаємо, що на минулому тижні у Горішніх Плавнях мотоцикл зіткнувся з автобусом.