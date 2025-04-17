У Кременчуці шахраї представились співробітниками СБУ і ошукали жінку на понад 270 тисяч гривень

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 228 Коментарів: 1

У Кременчуці слідчі отримали дозвіл суду на тимчасовий доступ до банківських документів у межах справи про шахрайство на 227 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду.

Як зазначено в матеріалах справи, до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що з 13 по 27 березня невідомі особи, представившись співробітниками Служби безпеки України, пообіцяли «не притягувати її до кримінальної відповідальності» за нібито порушення ст. 111 КК України (Державна зрада). За це жінка перерахувала шахраям 227 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

У межах слідства правоохоронці звернулись до суду із клопотанням надати доступ до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, на який потерпіла переказала гроші. Суд задовольнив це клопотання та дозволив слідчим ознайомитись і вилучити копії документів.

Нагадаємо, у Кременчуці продаж карт «Таро» закінчився крадіжкою у 5 тисяч доларів США. Слідчі розслідують шахрайство.