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У Кременчуці виконком затвердив умови надання стипендії для дітей загиблих захисників України

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 139

Якщо дитина вже мала право на виплату станом на 31 березня 2025 року, можна подати документи до 1 червня 2025 року — в такому разі стипендію нарахують з березня

Виконавчий комітет Кременчука затвердив умови надання щомісячної стипендії для дітей полеглих захисників та захисниць України. Йдеться про неповнолітніх, а також тих, хто навчається на денній формі у школах, коледжах, технікумах чи вишах — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому 17 квітня. 

Стипендію призначають дітям, які мають відповідний статус згідно зі статтями 10 і 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та не мають власної сім’ї. До 18 років виплати проводять на картку законного представника (батьків, усиновлювачів, опікунів тощо). Після повноліття — на картку самої дитини.

Щоб отримати виплату, слід звернутись до Департаменту соцзахисту з пакетом документів, зокрема:

  • копіями паспорта, ІПН і свідоцтва про народження дитини;
  • документом про реєстрацію у Кременчуці;
  • посвідченням члена сім’ї загиблого;
  • довідкою з місця навчання (для повнолітніх);
  • реквізитами банківської картки;
  • згодою на обробку персональних даних.
  • Під час подання документів потрібно мати їх оригінали для звірки.

Стипендію нараховують з місяця звернення. Але якщо дитина вже мала право на виплату станом на 31 березня 2025 року, можна подати документи до 1 червня 2025 року — в такому разі стипендію нарахують з березня.

Якщо студент змінив місце проживання через навчання, виплату продовжують на підставі довідки з вишу. Виплату поновлюють, якщо звернення надійшло не пізніше, ніж через чотири місяці після її припинення.

Під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький розповів, що розмір цієї стипендії становить на сьогодні 1000 грн, проте надалі суму збільшуватимуть.

Нагадаємо, рішення про виплату відповідної стипендії ухвалили на сесії міської ради 14 березня.

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Автор: Телеграф
Теги: стипендія загиблий військові діти
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