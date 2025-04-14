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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях мотоцикл зіткнувся з автобусом: постраждав підліток

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 0

 Водієві мотоцикла 18 років. Його травми — легкі, госпіталізація не знадобилась

13 квітня близько 19.00 у Горішніх Плавнях на вулиці Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися мотоцикл Taro та автобус «ГалАЗ». Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.

За кермом мотоцикла був 18-річний хлопець, автобусом керував чоловік 63 років. Унаслідок аварії водій мотоцикла отримав легкі травми. Медики надали йому допомогу на місці, без подальшої госпіталізації.

Правоохоронці склали на водія автобуса адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспорту). Справу передали до суду.

Нагадаємо, напередодні на Миргородщині 14-літній підліток на мотоциклі врізався в електроопору.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Горішні Плавні
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