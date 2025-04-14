На одній з вулиць Кременчука частково обмежили рух транспорту

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 93

Роботи та обмеження руху триватимуть приблизно до 14.00

У Кременчуці частково обмежили рух транспорту від вулиці Троїцькій до вулиці Софіївської. Нині триває кронування дерев на вулиці Академіка Маслова. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Роботи та обмеження руху триватимуть приблизно до 14.00.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило послуги з кронування дерев на 5 вулицях міста. Роботи виконуватиме підприємець Кириленко П.С. за 97,3 тис. гривень.