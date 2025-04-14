На одній з вулиць Кременчука частково обмежили рух транспорту

У Кременчуці частково обмежили рух транспорту від вулиці Троїцькій до вулиці Софіївської. Нині триває кронування дерев на вулиці Академіка Маслова. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Роботи та обмеження руху триватимуть приблизно до 14.00.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило послуги з кронування дерев на 5 вулицях міста. Роботи виконуватиме підприємець Кириленко П.С. за 97,3 тис. гривень.
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